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18:10, 20 января 2023Спорт

Емельяненко высказался о скандальном видео со своим участием

Емельяненко заявил о важности принятия после публикации видео с инцидентом у столичного ТЦ
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил о важности принятия после публикации в сети скандального видео, на котором он запечатлен в состоянии алкогольного опьянения у столичного ТЦ. Соответствующее сообщение появилось в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) спортсмена.

«Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. Учитесь принимать его целостным», — высказался об инциденте боец.

Ранее менеджер Емельяненко Никита Бурчак признал, что боец был пьян в момент, когда его сняли прохожие. «Александр с лета, как уехал в Екатеринбург, был абсолютно сухой, не пил, тренировался, а сейчас позволил себе немножко выпить», — отметил Бурчак.

19 января Емельяненко отказались пускать в московский ТЦ «Кунцево Плаза». Очевидцы заметили спортсмена, находившегося в «задумчивом состоянии», на одной из московских улиц.

Ксения Курашкина
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