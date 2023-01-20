Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Леви допустил вступление Финляндии и Швеции в НАТО до конца года

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО практически неизбежно: страны высказали достаточно серьезное намерение, большая часть населения стран поддерживает данное решение, вопрос остается только в сроках. Вполне вероятно, что государства станут членами альянса уже в этом году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Все декларации произнесены, и, ввиду того, что большая часть населения стран поддержала решение о вступлении в НАТО, политики будут всячески поддерживать этот процесс, — сказал Леви. — Мы понимаем, что тормозит его большей частью Турция своей очень хитрой, двоякой политикой по данному вопросу. Она, очевидно, преследует свои интересы, а северные страны не готовы идти на выполнение турецких требований».

Политолог объяснил, что речь, прежде всего, идет о вопросах внутреннего устройства Турции в части поддержки определенных ее политических сил, представителям которых оказали поддержку скандинавские страны.

Турция считает некоторых оппозиционеров, уехавших в Европу, террористами. А скандинавы как раз предоставляли им убежище, так что речь о вопросе достаточно сложном, завязанном на внутриполитической жизни Турции Дмитрий Леви политолог

Леви считает, что стимулировать переход из вялотекущей стадии переговоров о вступлении стран в НАТО в активную может какое-то знаковое событие: политическая эскалация в противостоянии Европы и России, резкие российские успехи в украинском конфликте.

«Северным государствам в техническом плане нужно не так много для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Их армии и так построены по принципам альянса, менять в структуре командования ничего не нужно. По большому счету, тут проблема только в подписании бумажек, нет никаких преград, кроме политической риторики. Я бы не удивился, вступи Швеция и Финляндия в НАТО до конца года», — заключил политолог.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он высказался на брифинге в Вашингтоне.

Министр напомнил, что существуют предположения о том, что на членстве стран в альянсе позитивно отразится успешное обсуждение в Конгрессе сделки Анкары и Вашингтона по поставкам истребителей F-16. Он опроверг эти мнения и подчеркнул, что одни переговоры не зависят от других.