Власти рассказали подробности о минометном обстреле ВСУ белгородского села

Белгородский губернатор Гладков заявил о разрушении дома из-за обстрела села Карабаново

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Карабаново полностью оказался разрушен жилой дом. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что минометный обстрел ВСУ выбил окна в трех частных домовладениях, и повредил машину. Пострадавших в результате атаки со стороны Украины нет.

Об обстреле ранее сообщил губернатор Гладков. По его словам, один из снарядов противника попал в жилой дом, в результате чего начался пожар.

Днем ранее ВСУ четыре раза за сутки атаковали Белгородскую область. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Спустя два часа Гладков сообщил об атаке по селу Долгое в Валуйском городском округе.

В результате третьего обстрела пострадал Белгородский район, где один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Четвертый удар снова пришелся на хутор Балки — снаряды повредили линию электропередач и выбили стекла окон одного из домов.