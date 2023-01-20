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15:10, 20 января 2023Россия

Жилой дом загорелся в российском селе из-за минометного обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил о пожаре в доме из-за обстрела ВСУ села Карабаново
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из минометов по селу Карабаново Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, в настоящий обстрел продолжается. Один из снарядов противника попал в жилой дом, в результате чего начался пожар. Предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор. На место выехали оперативные службы.

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Накануне ВСУ обстреляли Белгородскую область четыре раза за сутки. Утром 19 января Украина нанесла удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе в районе Шебекинского городского округа. В результате был разрушен жилой дом в хуторе Балки, а также хозяйственная постройка в поселке Ленинский. Спустя два часа Гладков сообщил об атаке по селу Долгое в Валуйском городском округе, где один из снарядов разрушил комнату в частном домовладении.

Третий обстрел пришелся на Белгородский район. Там один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Повреждения получили кровля, окна и забор. Позже противник вновь ударил по хутору Балки. В результате снаряды повредили линию электропередач и выбили стекла окон одного из домов.

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Константин Лысяков
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