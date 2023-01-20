Жилой дом загорелся в российском селе из-за минометного обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил о пожаре в доме из-за обстрела ВСУ села Карабаново

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из минометов по селу Карабаново Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, в настоящий обстрел продолжается. Один из снарядов противника попал в жилой дом, в результате чего начался пожар. Предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор. На место выехали оперативные службы.

Накануне ВСУ обстреляли Белгородскую область четыре раза за сутки. Утром 19 января Украина нанесла удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе в районе Шебекинского городского округа. В результате был разрушен жилой дом в хуторе Балки, а также хозяйственная постройка в поселке Ленинский. Спустя два часа Гладков сообщил об атаке по селу Долгое в Валуйском городском округе, где один из снарядов разрушил комнату в частном домовладении.

Третий обстрел пришелся на Белгородский район. Там один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Повреждения получили кровля, окна и забор. Позже противник вновь ударил по хутору Балки. В результате снаряды повредили линию электропередач и выбили стекла окон одного из домов.

