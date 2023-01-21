Тренер «Ювентуса» впервые оценил наказание для клуба за финансовые махинации

Тренер Аллегри заявил, что «Ювентус» продолжит бороться после потери 15 очков в Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри впервые оценил наказание для клуба за финансовые махинации. Его слова приводит Pazzi di Fanta.

Тренер заявил, что ситуация после потери клубом 15 очков в Серии А не меняется, так как команда продолжит бороться за каждую победу. Он назвал судебные разбирательства делом руководства, которое подаст апелляцию. «Что будет дальше, будем думать потом, а пока мы постараемся выйти на седьмое место», — подчеркнул Аллегри.

Ранее 21 января Суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионата Италии, из-за чего команда теперь занимает десятое место в турнирной таблице с 22 баллами.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.