Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Рублев обыграл британца Эванса и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на субботу, 21 января, россиянин обыграл британского теннисиста Дэниела Эванса в матче третьего круга чемпионата. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и французом Уго Умбером.

В пятницу, 20 января, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев завершил выступления на Australian Open, проиграв американцу Себастьяну Корде в трех сетах в матче третьего круга. Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников объяснил поражение россиянина тем, что игра Медведева стала прогнозируемой для соперников. Сам Медведев заявил, что играл хорошо, но не так, как необходимо для победы.