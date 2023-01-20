Кафельников объяснил вылет Медведева с Australian Open

Евгений Кафельников назвал игру Даниила Медведева прогнозируемой для соперников

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников заявил, что не удивлен вылету россиянина Даниила Медведева в третьем круге Australian Open 2023. Его слова приводит «Чемпионат».

«Аура, которая была вокруг Медведева два года назад, когда соперники не понимали, как его обыграть, — ее сейчас уже нет. К сожалению, его игра стала прогнозируемой для соперников», — объяснил Кафельников. Он добавил, что россиянину нужно что-то менять, так как в будущем ему будет еще труднее удерживать лидерские позиции.

Ранее в пятницу, 20 января, Медведев вылетел с Australian Open, проиграв Себастьяну Корде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца.

Медведев впервые с 2018 года не сумел выйти в 1/8 финала Australian Open. В 2022 году россиянин дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.