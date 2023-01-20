Медведев высказался о вылете с Australian Open
Бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о вылете с Australian Open 2023 года. Его слова приводит YouTube-канал турнира.
«Тут дело в уверенности. Сейчас у меня небольшие проблемы с тем, чтобы выигрывать матчи с соперниками, которые в состоянии играть на высоком уровне», — заявил спортсмен. Он отметил, что играл хорошо, но не так, как необходимо для победы.
Медведев также оценил выступление своего оппонента, американца Себастьяна Корды. «Его теннис отличается от игры других. Он очень агрессивен, очень рано идет к мячу. Может, немного как Новак [Джокович]», — сказал теннисист, отметив, что не каждый способен так играть.
Ранее в пятницу, 20 января, Медведев завершил выступления на Australian Open, проиграв Корде в трех сетах в матче третьего круга. Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников объяснил поражение россиянина тем, что игра Медведева стала прогнозируемой для соперников.
Медведев впервые с 2018 года не сумел выйти в 1/8 финала Australian Open. В 2022 году россиянин дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.