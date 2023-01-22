Над «Ювентусом» нависла угроза отстранения от еврокубков

La Gazzetta dello Sport: УЕФА отстранит «Ювентус» от еврокубков за финансовые махинации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумался об отстранении итальянского «Ювентуса» от еврокубков за финансовые махинации. О нависшей над командой угрозе сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, причиной возможных санкций станут махинации руководства туринцев при выплате зарплат. Если факт подобных нарушений будет доказан, УЕФА изучит ситуацию с учетом новых финансовых показателей клуба. Отмечается, что отстранение начнет действовать при попадании «Ювентуса» в зону еврокубков.

21 января суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии, из-за чего она теперь занимает десятое место в турнирной таблице с 22 баллами.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.