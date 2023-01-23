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07:38, 23 января 2023Силовые структуры

Суд отменил решение о закрытии дела сбившего ребенка российского депутата

Суд отменил решение о закрытии дела сбившего ребенка и скрывшегося российского депутата

Кадр: видео группы «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Татарский районный суд Новосибирской области отменил решение мирового судьи о прекращении уголовного дела бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего ребенка и уехал с места ДТП. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

Суд освободил Мамонтова от уголовной ответственности 23 декабря. Из судебного постановления следовало, что стороны заключили мировое соглашение, экс-депутат полностью признал свою вину, выплатил матери пострадавшего ребенка один миллион рублей в качестве компенсации, и дело по статье об оставлении в опасности было прекращено.

Прокуратура обжаловала это решение, и по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора решение отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник, за рулем которого был Мамонтов, на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Суд также арестовал бывшего депутата на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения по статье об оставлении места ДТП.

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Марина Совина
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