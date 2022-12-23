Закрыто дело сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП российского депутата

Суд закрыл дело экс-депутата, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП в Татарске

В Новосибирской области мировой суд освободил от уголовной ответственности бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка на внедорожнике и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление судебного департамента.

Из судебного постановления следует, что стороны заключили мировое соглашение, в связи с чем дело в отношении Мамонтова прекращено и он освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления.

Экс-депутат выплатил матери пострадавшего ребенка один миллион рублей в качестве компенсации.

16 ноября Татарский районный суд лишил его водительских прав сроком на полтора года, признав виновным в административном правонарушении по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник, за рулем которого был Мамонтов, на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Суд также арестовал бывшего депутата на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения по статье об оставлении места ДТП. Также в отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.