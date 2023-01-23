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10:49, 23 января 2023Спорт

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Рублев победил датчанина Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open-2023

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала первая ракетка России победила 19-летнего датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу 25-летнего россиянина. Спортсмены провели на корте 3 часа 38 минут.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором и сербом Новаком Джоковичем. Их игра пройдет 23 января в 11:00 по московскому времени.

22 января еще один россиянин, Карен Хачанов, вышел в четвертьфинал турнира. В матче 1/8 финала россиянин победил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:0, 6:0, 7:6(4).

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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