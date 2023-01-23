ЧВК «Вагнер» уничтожила украинский Ми-8 под Артемовском

ЧВК «Вагнер» сбила под Артемовском Ми-8, пытавшийся вывезти старший офицерский состав ВСУ

Подразделение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожило украинский Ми-8 под Артемовском. Запись публикует военный корреспондент ФАН Александр Яремчук в своем Telegram-канале.

На записи видно, как вдалеке летят два вертолета Ми-8, когда вагнеровцы начинают стрелять из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). По данным «Военного обозрения», вертолеты пытались вывезти старший офицерский состав ВСУ, но были замечены российскими военными.

Удар по авиации, двигавшейся на малой высоте, был нанесен с окраины города. В итоге вертолет загорелся и разбился в городской черте — в восточной части Артемовска. Тем временем второй Ми-8 смог скрыться от военных.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли ряд опорников ВСУ по направлению к пункту Ивановское — это позволило им еще ближе подойти к украинским военным и усилить давление. Уточнялось, что силы ВСУ сосредоточились в Ивановском после Клещеевки. А взятие Ивановского даст российским войскам возможность взять Артемовск.