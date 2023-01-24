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15:58, 24 января 2023Наука и техника

Медведев рассказал о наращивании поставок беспилотников Вооруженным силам России

Медведев: предприятия ВПК наращивают поставки беспилотников Вооруженным силам России

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) России наращивают поставки разведывательных и ударных дронов, а также барражирующих боеприпасов Вооруженным силам России. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Также он показал видео посещения предприятий концерна «Калашников». Медведев отметил, что в этом году происходит поставка наиболее востребованных видов вооружения, военной техники и средств поражения. Он добавил, что речь идет о «тысячах единиц».

Ранее в январе стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, входящий в концерн «Калашников», передал Министерству обороны России партию новых пистолетов 6П72 «Удав».

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В том же месяце в пресс-службе «Калашникова» сообщили о рекордном производстве оружия за последние 20 лет. Выпуск боевого и гражданского оружия вырос на 40 процентов.

В декабре Медведев сообщил, что оборонные предприятия России стабильно производят и поставляют оружие для нужд армии в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями.

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Даниил Иринин
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