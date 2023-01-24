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11:50, 24 января 2023Силовые структуры

Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы

В Хабаровском крае осудят мужчину и женщину за убийство знакомой ради амурского осетра

Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 35-летнего и 27-летней местных жителей об убийстве женщины и разбое. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Дарья Немцева.

По данным ведомства,1 января 2022 года фигуранты выпивали в гостях у знакомых на улице Орлова города Николаевск-на-Амуре. В холодильнике друзей они заметили два килограмма амурского осетра, занесенного в Красную книгу. Обвиняемые решили похитить рыбу, однако хозяйка квартиры помешала им. Тогда мужчина и женщина достали нож и зарезали потерпевшую, нанеся 17 ударов ножом и 12 ударов тупым предметом. Жертва скончалась в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту в части 4 статьи 162 («Разбой») и пункту ж,з, части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящее время россияне находятся в СИЗО.

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Екатерина Власова
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