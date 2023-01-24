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14:00, 24 января 2023Бывший СССР

На Украине ушел в отставку еще один замминистра развития общин

На Украине ушел в отставку замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Негода
Министерство развития общин и территорий Украины

Министерство развития общин и территорий Украины. Фото: Posterrr / Wikimedia

На Украине ушел в отставку еще один замминистра — развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Негода не стал называть причины увольнения: «Не время и не место делать отчеты». Ранее ушел с должности его коллега Иван Лукеря, который принял решение об отставке еще в начале года. Однако «по мере политических и бюрократических обстоятельств» он уволился на этой неделе.

22 января на Украине был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Его и других членов организованной преступной группы обвиняют в получении взятки на 400 тысяч долларов за содействие в заключении договоров на закупку техники и оборудования.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы своего офиса. Его место, пишут украинские СМИ, может занять глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

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Кристина Есикова
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