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19:02, 22 января 2023Бывший СССР

На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра

На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Василия Лозинского

Фото: РИА Новости

Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, написал министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он был уволен решением кабинета министров. Лозинского задержали при получении взятки в размере 400 тысяч долларов, которые он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники, пояснил Кубраков. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

Кубраков поручил команде мининфраструктуры начать проверку всех действующих проектов минрегиона. Ранее сообщалось, что Лозинский действовал в составе организованной преступной группы. В процессе проведения обысков были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.

Предварительная правовая квалификация действий — часть 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения служебным лицом неправомерной выгоды»), часть 5 статьи 191 («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

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Платон Щукин
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