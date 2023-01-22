На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Василия Лозинского

Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, написал министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он был уволен решением кабинета министров. Лозинского задержали при получении взятки в размере 400 тысяч долларов, которые он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники, пояснил Кубраков. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

Кубраков поручил команде мининфраструктуры начать проверку всех действующих проектов минрегиона. Ранее сообщалось, что Лозинский действовал в составе организованной преступной группы. В процессе проведения обысков были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.

Предварительная правовая квалификация действий — часть 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения служебным лицом неправомерной выгоды»), часть 5 статьи 191 («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») Уголовного кодекса Украины.