Замминистра инфраструктуры Украины уличили во взятке на 400 тысяч долларов

Прокуратура Украины уличила замминистра инфраструктуры во взятке на 400 тысяч долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского и других членов организованной преступной группы во взятке на 400 тысяч долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале САП.

Прокуратура проинформировала, что разоблачение преступной организации состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки. В процессе проведения обысков в офисе предпринимателей были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.

Предварительная правовая квалификация действий задержанных — часть 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения служебным лицом неправомерной выгоды»), часть 5 статьи 191 («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, который пытался подкупить мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Экс-депутату грозит до четырех лет лишения свободы.