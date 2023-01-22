Замминистра инфраструктуры Украины уличили во взятке на 400 тысяч долларов
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского и других членов организованной преступной группы во взятке на 400 тысяч долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале САП.
Прокуратура проинформировала, что разоблачение преступной организации состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки. В процессе проведения обысков в офисе предпринимателей были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.
Предварительная правовая квалификация действий задержанных — часть 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения служебным лицом неправомерной выгоды»), часть 5 статьи 191 («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») Уголовного кодекса Украины.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, который пытался подкупить мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Экс-депутату грозит до четырех лет лишения свободы.