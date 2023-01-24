В РУСАДА рассказали о дальнейшем рассмотрении дела Валиевой

В РУСАДА рассказали, что ждут полного текста от дисциплинарного комитета по делу Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о дальнейшем рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы ждем полный текст решения от дисциплинарного комитета (ДАК) и будем принимать дальнейшее меры. Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решение дисциплинарного комитета, также ждут полный текст решения. В ближайшее дни он будет», — сказала Логинова. Она отметила, что было несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало решение собственного дисциплинарного комитета.

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. WADA недовольно этим вердиктом ДАК и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.