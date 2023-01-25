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16:14, 25 января 2023Мир

Швеция приготовилась к ядерной атаке России

Dagens Nyheter: Минобороны Швеции приняло ряд мер на случай ядерного удара России

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Минобороны Швеции приготовилось к ядерному удару, который могут нанести со стороны России. Об этом пишет Dagens Nyheter со ссылкой на начальника штаба Вооруженных сил страны Микаэля Классона.

По данным издания, военное командование североевропейской страны приняло «ряд мер» на случай ядерного удара из России. Классон объяснил такие действия тем, что у Москвы есть «неприятная привычка делать то, что она говорит». Однако Dagens Nyheter уточняет, что в Швеции считают все еще маловероятной ядерную угрозу со стороны России.

В декабре президент Владимир Путин заявлял, что ядерное оружие России является фактором сдерживания для защиты страны. Он подчеркнул, что Москва осознает всю ответственность, которая сопровождает обладание ядерным оружием, и не собирается «размахивать им».

В свою очередь заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы, которой и является Россия, в обычной войне может спровоцировать начало в мире ядерной. 24 января Медведев призвал лидеров США и Германии прервать тиканье ядерных часов.

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Варвара Кошечкина
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