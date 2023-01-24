Медведев призвал остановить тиканье ядерных часов

Зампред Совбеза РФ Медведев призвал лидеров США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лидерам США и ФРГ следует прервать тиканье ядерных часов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Медведев назвал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца часовщиками и призвал их остановить тиканье ядерных часов. «Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — ответил он на вопрос, что нужно сделать, чтобы передвинуть ее назад.

Ранее стрелки часов Судного дня, указывающих на опасность мировой катастрофы, перевели из-за Украины. Их передвинули на десять секунд вперед к ядерной полуночи. Президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон подчеркнула, что «вероятность того, что конфликт [на Украине] может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».