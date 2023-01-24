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18:50, 24 января 2023Наука и техника

Часы Судного дня перевели из-за Украины

Стрелки часов Судного дня перевели из-за ситуации на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд вперед к ядерной полуночи из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в американском журнале «Бюллетень ученых-атомщиков», занимающихся этим вопросом.

По словам президента издания Рейчел Бронсон, теперь до точки «ядерного апокалипсиса» осталось полторы минуты. Руководитель журнала заметила, что «вероятность того, что конфликт [на Украине] может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».

В прошлый раз стрелки часов Судного дня были переведены в начале 2020 года — на 20 секунд вперед, до отметки в 100 секунд. Этот шаг последовал на фоне нарастающей опасности ядерной угрозы, выхода США из ядерного соглашения с Ираном, изменения климата и дезинформации в виртуальном пространстве.

Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было установлено в 1991 году, когда между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегического вооружения. Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году. Их движение отражает время, которое отделяет человечество от ядерной войны или климатической катастрофы.

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Иван Потапов
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