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21:00, 25 января 2023Силовые структуры

По делу об ущербе МВД в 25 миллионов рублей обвинили двух поставщиков

По делу об ущербе МВД в 25 миллионов рублей обвинили двоих поставщиков IT-оборудования

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По делу об ущербе МВД в 25 миллионов рублей при выполнении контракта на поставку оборудования для получения данных со смартфонов обвинили учредителя IT-компании «Лан-проект» Сергея Крохина и начальника отдела Антона Евгращенкова. Об этом в среду, 25 января, сообщает ТАСС.

Поставщиков IT-оборудования обвинили в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Оба фигуранта находятся под домашним арестом.

В апреле 2021 года МВД заключило с «Лан-проектом» контракт на поставку Северо-Кавказскому окружному управлению материально-технического снабжения МВД аппаратно-программных комплексов для анализа данных мобильных устройств. Однако полученное оборудование не соответствовало техническим условиям. Ущерб оценили в 25,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что СКР проверит госконтракт о поставке оборудования.

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Илона Палей
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