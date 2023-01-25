МВД России причинен ущерб на 25 миллионов рублей поставкой оборудования

РБК: СКР проверит госконтракт о поставке МВД оборудования, ущерб оценен в 25,8 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по обстоятельствам исполнения госконтракта на поставку МВД России ненадлежащего оборудования, в результате чего ведомству был причинен ущерб в 25,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Госконтракт был заключен в апреле 2021 года. По его условиям компания «Лан-Проект» обязалась поставить Северо-Кавказскому окружному управлению материально-технического снабжения МВД аппаратно-программные комплексы для анализа данных мобильных устройств.

МВД полностью оплатило поставку технических устройств, однако получило оборудование, которое не соответствовало техническим условиям.

Теперь следователи проверяют, имел ли место факт мошенничества в особо крупном размере.