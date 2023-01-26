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12:46, 26 января 2023Мир

Министры обороны стран НАТО встретятся в День всех влюбленных

Министры обороны стран НАТО проведут заседание по Украине 14 февраля

Фото: Olivier Matthys / AP

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в День всех влюбленных, 14 февраля, и проведут заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба альянса.

«Министры обороны встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14-15 февраля под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. 14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание контактной группы по Украине под руководством США», — указали в НАТО.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг рекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

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25 января Германия одобрила поставки Украине танков Leopard. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

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Виктория Кондратьева
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