В клубе РПЛ прокомментировали информацию о переходе Дзюбы

В «Пари Нижний Новгород» опровергли сообщения о подписании контракта с Артемом Дзюбой

Спортивный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о переходе нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

«Нет. Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности», — заявил Кудряшов.

Ранее в четверг, 26 января, журналист Иван Карпов сообщил, что в команде подпишут соглашение с форвардом. Уточнялось, что лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин гарантировал, что клуб получит средства на этот трансфер.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.