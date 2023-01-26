Стало известно о переходе Дзюбы в клуб РПЛ

Стало известно, что форвард Артем Дзюба перейдет в клуб РПЛ «Пари Нижний Новгород»

Нападающий Артем Дзюба перейдет в клуб «Пари Нижний Новгород», выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По информации корреспондента, лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин гарантировал, что команда получит средства для подписания контракта с игроком. Отмечается, что также высока вероятность перехода в «Пари НН» хавбека Дениса Глушакова.

23 января стало известно, что Дзюба запросил у клуба зарплату размером 500 тысяч евро за оставшиеся полгода в сезоне-2022/2023. Уточнялось, что руководство клуба взяло время на раздумья.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.