Стало известно об интересе еще одного клуба РПЛ к Дзюбе

Артем Дзюба запросил у «Пари НН» зарплату 500 тысяч евро за полгода в случае перехода

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» заинтересован в подписании контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По информации корреспондента, нападающий запросил у команды зарплату размером 500 тысяч евро за оставшиеся полгода в сезоне-2022/2023. Отмечается, что руководство клуба взяло время на раздумья.

17 января сообщалось, что еще один клуб РПЛ, московский «Торпедо» хочет заключить контракт с Дзюбой в ближайшие дни. Однако позже президент команды Илья Геркус заявил, что в «Торпедо» рассмотрят других кандидатов на позицию центрального нападающего.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.