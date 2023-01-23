Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
2:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пеи де Кассель
0:4
Перерыв
live
ПСЖ
Кубок Франции|1/16 финала
Фулхэм
0:0
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Валенсия
0:0
1-й тайм
live
Альмерия
Испания - Примера|18-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:05, 23 января 2023Спорт

Стало известно об интересе еще одного клуба РПЛ к Дзюбе

Артем Дзюба запросил у «Пари НН» зарплату 500 тысяч евро за полгода в случае перехода

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» заинтересован в подписании контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По информации корреспондента, нападающий запросил у команды зарплату размером 500 тысяч евро за оставшиеся полгода в сезоне-2022/2023. Отмечается, что руководство клуба взяло время на раздумья.

17 января сообщалось, что еще один клуб РПЛ, московский «Торпедо» хочет заключить контракт с Дзюбой в ближайшие дни. Однако позже президент команды Илья Геркус заявил, что в «Торпедо» рассмотрят других кандидатов на позицию центрального нападающего.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов
Экс-премьер Украины назвал условие для прекращения существования страны
Вучич заявил о нахождении Европы «де-факто в состоянии войны»
Французов возмутила новая просьба Зеленского
Стало известно об интересе еще одного клуба РПЛ к Дзюбе
Вучич допустил свой уход в отставку при одном условии
Названо число пересекших границу Грузии россиян
Стало известно о планах США передать Украине танки Abrams
Белый дом допустил отправку Украине танков Abrams
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.