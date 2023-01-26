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11:12, 26 января 2023Мир

В России оценили влияние поставок танков Киеву на цели СВО

Дипломат Гаврилов: поставки танков Киеву не изменят ситуацию на фронте и цели СВО

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Решение Запада о поставках Киеву танков не изменит ситуацию на фронте и не вынудит Россию отказаться от целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Ничего хорошего с поставками этих танков и возможными поставками нет, но делать из этого тоже катастрофу [не нужно]. Они ничего не изменят на фронте. Наша решимость доказана», — подчеркнул дипломат.

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Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

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Виктория Кондратьева
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