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11:05, 26 января 2023Мир

В США рассказали о жарких спорах западных стран из-за танков для Украины

Politico: США, ФРГ и другие западные страны устроили жаркий спор из-за танков для Киева

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Накануне объявления решения о передаче танков для Украины США, Германия и другие западные страны устроили жаркий спор из-за поставок. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«[Президент США Джо] Байден знал, что Германия передаст Leopard только в том случае, если мы отправим [Киеву] Abrams, и единство союзников оказалось для него важнее всего», — рассказал один из официальных лиц США.

Отмечается, что дебаты из-за передачи тяжелых вооружений «сигнализируют о первом значительном и открытом разрыве между сторонниками Киева». По данным издания, некоторые чиновники в американской администрации выступали против отправки Abrams, назвав его «пожирателем топлива». Один из высокопоставленных лиц Пентагона Колин Каль подчеркнул, что на американском танке не только трудно упражняться, но он также расходует до трех галлонов реактивного топлива на 1,6 километра.

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В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в переговорах с Байденом был непреклонен в отношении обязательности участия американской стороны в поставках. «Дебаты по поводу Leopard быстро становились ядовитыми и, что самое главное, необычайно публичными. В Давосе президент Польши Анджей Дуда и литовский лидер Гитанас Науседа в частных беседах выразили свое недовольство Германией и Шольцем. Канцлер ФРГ был особенно рассержен тем, что правое польское правительство совершает нападки на Германию», — пишет газета.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

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Виктория Кондратьева
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