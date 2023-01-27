В России назвали возвратом в первобытное общество идею изъятия средств страны

Депутат Кирьянов назвал возвратом в первобытное общество идею изъятия средств России

Поиски Евросоюзом (ЕС) юридических оснований для изъятия замороженных российских средств в пользу Украины противоречат международному праву. Так на план Брюсселя в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, юридическая служба ЕС нашла механизм временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Центрального банка России (ЦБ РФ).

«Признаться, удивлен, что на передний план выдвигается очень бюрократическая история и сообщения о том, что планируются какие-либо изъятия российских денег, формирует юридический отдел. Это такая структура, где для политиков тяжело выйти на пресс-конференцию и предъявить эти самые юридические основания, обсуждая их в деталях. Поэтому прикрываются юристами и бюрократическими винтиками, чтобы отсутствие всех оснований не обсуждалось», — отреагировал Артем Кирьянов.

По словам депутата, речь об изъятии средств совершенно противоречит духу и букве международного права.

Меняется не просто структура миропорядка, меняется ценностный подход, меняются правила игры, складывающиеся тысячелетиями. Мы возвращаемся даже не в феодальное общество, а в первобытнообщинное общество, когда принцип силы и возможности что-то делать дает основания это сделать Артем Кирьянов депутат Госдумы

«Соответственно для России это тоже основание реагировать любым возможным для нее способом. Какие это будут способы, конечно, решать органам исполнительной власти, чтобы так ассиметричный ответ был замечен», — заключил депутат.

Европейские чиновники, по данным Bloomberg, считают, что эти средства можно использовать при определенных условиях. Например, они не должны быть экспроприированы — то есть в какой-то момент их придется возвращать Москве. Также для восстановления Украины предлагается использовать только ликвидные российские активы.

В Евросоюзе ранее уже размышляли об изъятии средств России, замороженных на зарубежных счетах, для помощи Украине. Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова отмечала, что блок изучает возможные способы.

Российские активы оказались заморожены в результате санкций против Центрального банка после начала специальной военной операции. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что под ограничения попала почти половина золотовалютных резервов страны — около 300 из 640 миллиардов долларов.