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14:41, 27 января 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ назвал единственный минус России

Легионер «Урала» Ибраима Сиссе назвал морозы единственным минусом России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе поделился впечатлениями от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.

Игрок назвал Россию идеальной страной, у которой есть единственный минус. «Меня поражает холод. Я никогда не видел такого мороза в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного», — рассказал легионер.

Сиссе добавил, что после перехода в «Урал» никогда не думал об отъезде. «Мне нравится клуб, и я действительно счастлив. На данный момент все меня приняли, президент очень хорошо меня встретил, а я часто играю», — отметил футболист.

Сиссе стал игроком «Урала» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Алексей Гусев
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