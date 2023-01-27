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12:33, 27 января 2023Спорт

Трусова оценила получение титула чемпионки России после дисквалификации Валиевой

Фигуристка Трусова рассказала, что ей приятно получить титул чемпионки России-2022
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фигуристка Александра Трусова оценила получение титула чемпионки России-2022. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, мне приятно, что будет какой‑то титул. Но пока не все до конца известно. Рано это обсуждать», — рассказала спортсменка. Она отметила, что это будет ее первый титул на взрослом уровне, и добавила, что с ней еще не связывались по поводу вручения медали.

Золото чемпионата России-2022 перешло к Трусовой после дисквалификации Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы. При этом Российское антидопинговое агентство признало Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в женском одиночном турнире. Также на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
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