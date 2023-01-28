Итальянский фигурист рассказал о давлении из-за работы с Тутберидзе в России

Итальянский фигурист Грассль рассказал о давлении из-за работы с тренером Этери Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о давлении из-за работы с российским тренером Этери Тутберидзе. Его слова приводит Sports.ru.

«Я знал, что мне придется тяжело — потому что чувствую все это давление, даже осуждение моего решения сменить место тренировок. Мне очень больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение», — заявил 20-летний спортсмен. Он подчеркнул, что не знает, где продолжит тренироваться.

На чемпионате Европы 2023 года Грассль занял шестое место, набрав 230,83 балла. Победителем стал француз Адам Сяо Хим Фа с 267,77 балла.

В январе стало известно, что Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Тутберидзе. Отмечалось, что он заинтересован в сотрудничестве с тренером на постоянной основе, но на данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению. Глава Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос назвал решение отличным.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы-2022. На его счету также победа на Гран-при Великобритании-2022 и бронза Гран-при Италии.