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17:13, 28 января 2023Мир

Житель Израиля рассказал о настроении в обществе после стрельбы в Иерусалиме

Житель Израиля Вадим рассказал об отсутствии паники в обществе после стрельбы в Иерусалиме
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Житель Израиля, гид по Иерусалиму Вадим Лаут рассказал об отсутствии паники в обществе после стрельбы в столице страны. Так в беседе с «Лентой.ру» он описал настроение местного населения после произошедшего ранее инцидента.

Вечером 27 января стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

Стрельба в Иерусалиме вновь повторилась днем 28 января. В результате два человека получили серьезные ранения. Полиция также заявила, что террорист был нейтрализован.

«Израиль и паника — это совершенно несовместные вещи. Мы и не такое переживали. И это тоже переживем», — заявил местный житель Вадим.

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25 января в Махачкале два человека пострадали в результате стрельбы, которую устроил неизвестный с дробовиком.

11 января в Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел (МИД) Афганистана. Сообщалось, что на месте происшествия были слышны выстрелы.

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Алена Шевченко
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