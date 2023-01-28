Два человека получили серьезные ранения в результаты стрельбы в Иерусалиме

В Иерусалиме вновь произошла стрельба — в результате два человека получили серьезные ранения. Об этом сообщает The Times of Israel.

Инцидент произошел недалеко от района Сильван. Как сообщили в местной больнице, жертвами стали 59-летний мужчина и его 20-летний сын.

Полиция заявила, что террорист был нейтрализован, но не сообщила подробностей о его состоянии. Согласно первоначальным сообщениям, он был застрелен вооруженным прохожим.

Нападение произошло всего через несколько часов после того, как стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. В результате теракта в районе Неве-Яаков погибли семь человек.

«Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован», — заявили правоохранительных органах Израиля. О мотивах нападавшего ничего не сообщалось.