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12:55, 28 января 2023Мир

В Иерусалиме вновь произошла стрельба

Два человека получили серьезные ранения в результаты стрельбы в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Иерусалиме вновь произошла стрельба — в результате два человека получили серьезные ранения. Об этом сообщает The Times of Israel.

Инцидент произошел недалеко от района Сильван. Как сообщили в местной больнице, жертвами стали 59-летний мужчина и его 20-летний сын.

Полиция заявила, что террорист был нейтрализован, но не сообщила подробностей о его состоянии. Согласно первоначальным сообщениям, он был застрелен вооруженным прохожим.

Нападение произошло всего через несколько часов после того, как стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. В результате теракта в районе Неве-Яаков погибли семь человек.

«Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован», — заявили правоохранительных органах Израиля. О мотивах нападавшего ничего не сообщалось.

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Евгений Шульгин
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