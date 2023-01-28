МИД России призвал избежать открытого ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

Замглавы МИД РФ Рябков призвал избежать ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии

Россия призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны сконцентрироваться на том, чтобы избежать открытого ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Москва привержена Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому документу, есть только пять ядерных держав. Из-за этого российская сторона не может признать ядерный статус Пхеньяна. Рябков уточнил, что не хотел бы рассуждать о перспективах открытого ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии. «Усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать», — подчеркнул он.

Ранее руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной.

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев, оценивая декрет КНДР о ядерной политике, отметил, что Москва внимательно следит за любой военной активностью в Северной Корее. По его словам, КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна решились на эскалацию конфликта.