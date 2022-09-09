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В МИД России оценили декрет о ядерной политике КНДР

Дипломат Зиновьев: Северная Корея де-факто сохраняет мораторий на ядерные испытания

Фото: KCNA / Reuters

Россия внимательно следит за любой военной активностью в Северной Корее. КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна решились на эскалацию конфликта. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев, оценивая декрет КНДР о ядерной политике, передает РИА Новости.

По его словам, «Пхеньян продолжает де-факто придерживаться объявленного еще в январе 2018 года в одностороннем порядке моратория на ядерные испытания». В последнее время Россия также видит «сдержанность» Северной Кореи в ракетной сфере. При этом, как отметил Зиновьев, в регионе заметна напряженность из-за «оппонентов Пхеньяна», которые пошли на эскалацию.

Ранее власти Японии сочли абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы Северной Кореи. Уточнялось, что развитие ядерной и ракетной программ КНДР несет угрозу как для Японии, так и для всего мира. Токио продолжит собирать и анализировать информацию по этому вопросу.

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Варвара Кошечкина
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