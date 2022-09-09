Япония оценила развитие ядерной программы Северной Кореи

Генсек кабмина Японии Мацуно назвал неприемлемым развитие ядерной программы КНДР

Власти Японии сочли абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы Северной Кореи. Так оценил этот процесс генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, РИА Новости.

«Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества», — заявил политик. Он рассказал, что Токио продолжит собирать и анализировать информацию и проводить разведывательную деятельность по этому вопросу.

«Также намерены тесно взаимодействовать, в частности, с США и Южной Кореей для полной денуклеаризации Северной Кореи», — поделился Мацуно.

Ранее КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия», согласно которому страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия.