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Япония оценила развитие ядерной программы Северной Кореи

Генсек кабмина Японии Мацуно назвал неприемлемым развитие ядерной программы КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Власти Японии сочли абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы Северной Кореи. Так оценил этот процесс генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, РИА Новости.

«Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества», — заявил политик. Он рассказал, что Токио продолжит собирать и анализировать информацию и проводить разведывательную деятельность по этому вопросу.

«Также намерены тесно взаимодействовать, в частности, с США и Южной Кореей для полной денуклеаризации Северной Кореи», — поделился Мацуно.

Ранее КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия», согласно которому страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия.

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Виктория Кондратьева
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