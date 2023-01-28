В России ответили на предложенные США шаги для завершения конфликта на Украине

Сенатор Карасин заявил, что на Россию идет геополитическая атака

Шаги для завершения конфликта на Украине, предложенные аналитиками США, выглядят смешно, потому что сегодня идет эскалация со стороны Вашингтона, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на план американских аналитиков.

Ранее американский исследовательский центр RAND Сorporation представил доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». Специалисты проанализировали ситуацию на Украине с точки зрения американских национальных интересов и установили, что затягивание кризиса невыгодно Вашингтону.

Аналитики предложили США сделать четыре шага для разрешения ситуации. Например, Вашингтон может обязать Киев сесть за стол переговоров в качестве условия для получения военной помощи.

На первый взгляд все эти четырехэтапные построения выглядят немного смешновато Григорий Карасин глава комитета Совфеда по международным делам

«Пока мы видим эскалацию конфликта со стороны Вашингтона, со стороны НАТО, со стороны Европы — со стороны так называемого объединенного Запада, который то считает танки и выделяет миллиарды долларов помощи, то высчитывает возможные варианты поэтапных переговоров», — заявил Карасин.

Для начала надо понять, что идет геополитическая атака на Россию, просчитанная задолго до начала специальной военной операции, отметил сенатор. «Я убежден, что она была просчитана еще году в 2008-2009. Потому что после этого произошел переворот в Киеве», — добавил он.

Все эти рассуждения носят сугубо гипотетический и где-то не очень серьезный характер. Надо прекратить поставлять оружие и нагнетать страсти вокруг Украины Григорий Карасин глава комитета Совфеда по международным делам

25 января стало известно, что президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

Позднее четверо конгрессменов-республиканцев написали обращение к президенту США Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину, в котором выразили недовольство поддержкой Украины.