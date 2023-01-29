Бивол объяснил отказ готовиться к боям в России

Боксер Дмитрий Бивол заявил, что в США ему легче найти спарринг-партнера, чем в России

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), россиянин Дмитрий Бивол объяснил отказ готовиться к поединкам в России. Его слова приводит РБК.

Спортсмен отметил, что проводит значительную часть времени в Калифорнии. «Легче найти спарринг-партнеров, ведь сюда [в Калифорнию] приезжают боксеры со всего мира, обмен опытом происходит всегда. Легче, нежели в Санкт-Петербурге, готовиться мне», — заявил он.

Бивол также рассказал об отличиях тренировок в России и США. «Мне очень нравится погода, атмосфера в боксерских залах. В отличие от наших, там ребята приходят реально воевать», — добавил спортсмен.

13 января американский журнал The Ring признал Бивола боксером 2022 года. 32-летний Бивол стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.