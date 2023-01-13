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18:45, 13 января 2023Спорт

Американский журнал The Ring признал россиянина Бивола боксером года

Американский журнал The Ring признал россиянина Дмитрия Бивола боксером 2022 года
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Американский журнал The Ring признал россиянина Дмитрия Бивола боксером 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.

32-летний Бивол стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду. Журнал отметил высокую квалификацию спортсмена и назвал его гигантом бокса.

В декабре 2022 года Бивола также признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Президент организации Хильберто Мендоса отметил усилия и целеустремленность боксера.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. 7 мая он оказался сильнее Сауля Альвареса в поединке за чемпионский пояс в полутяжелом весе. Бивол выиграл 21 бой в карьере и ни разу не уступал.

Дарья Коршунова
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