Американский журнал The Ring признал россиянина Бивола боксером года

Американский журнал The Ring признал россиянина Дмитрия Бивола боксером 2022 года

Американский журнал The Ring признал россиянина Дмитрия Бивола боксером 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.

32-летний Бивол стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду. Журнал отметил высокую квалификацию спортсмена и назвал его гигантом бокса.

В декабре 2022 года Бивола также признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Президент организации Хильберто Мендоса отметил усилия и целеустремленность боксера.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. 7 мая он оказался сильнее Сауля Альвареса в поединке за чемпионский пояс в полутяжелом весе. Бивол выиграл 21 бой в карьере и ни разу не уступал.

