Президенты Чехии и Словакии захотели посетить Украину

Pravda.sk: президенты Чехии и Словакии Павел и Чапутова планируют посетить Украину

Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова захотели посетить Украину. О планах политиков сообщает портал pravda.sk.

Как отмечает издание, Павел собирается позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в воскресенье, 29 января, и предложить тому, чтобы он посетил Украину совместно с Чапутовой. Президент Словакии также приветствует эту возможность.

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на выборах президента Чехии. По данным подсчета голосов на 99,72 процента участков, он получил поддержку 58,24 процента избирателей. За экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовали 41,75 граждан. Явка составила 70,31 процента.