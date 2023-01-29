Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:45, 29 января 2023Мир

Президенты Чехии и Словакии захотели посетить Украину

Pravda.sk: президенты Чехии и Словакии Павел и Чапутова планируют посетить Украину

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова захотели посетить Украину. О планах политиков сообщает портал pravda.sk.

Как отмечает издание, Павел собирается позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в воскресенье, 29 января, и предложить тому, чтобы он посетил Украину совместно с Чапутовой. Президент Словакии также приветствует эту возможность.

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на выборах президента Чехии. По данным подсчета голосов на 99,72 процента участков, он получил поддержку 58,24 процента избирателей. За экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовали 41,75 граждан. Явка составила 70,31 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о взятии села Благодатное
Немецкие военные столкнулись с дефицитом медикаментов из-за Украины
Военный аналитик рассказал о прибытии на Украину наемников из 50 стран
Россияне вспомнили любимые дворовые игры детства
В Афганистане запретили вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
Президенты Чехии и Словакии захотели посетить Украину
Пушков прокомментировал высказывание Бербок о войне против России
В Госдуме назвали виновных в ударе по больнице в Новоайдаре
В Иране взорвался завод боеприпасов
Трамп заявил о разрушении США при Байдене коррумпированными политиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.