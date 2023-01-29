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11:53, 29 января 2023Спорт

Американские журналисты высмеяли победу бывшей российской фигуристки на ЧЕ

The Skating Lesson высмеял победу фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023

Фото: Antti Hamalainen / Lehtikuva / Reuters

Авторы американского подкаста The Skating Lesson высмеяли победу бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы 2023 года. Об этом сообщается в Twiter The Skating Lesson.

«Здорово, что мы забанили русских, а одна из их девушек все равно выиграла чемпионат Европы», — написали журналисты канала. Таким образом, они обратили внимание на происхождение Губановой, которая с 2021 года выступает за сборную Грузии.

28 января Губанова стала победительницей чемпионата Европы. Для 20-летней фигуристки это первый титул на международном уровне. Она заявила, что это были самые трудные соревнования в этом сезоне, поэтому ей было тяжело катать произвольную программу.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет действует до дальнейшего особого уведомления.

Анастасия Борисова
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