Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
5:4
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Елена Рыбакина
1:2
Завершен
Арина Соболенко
Australian Open (ж)
Куньлунь Ред Стар
3:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:17, 28 января 2023Спорт

Бывшая российская фигуристка прокомментировала победу на чемпионате Европы

Экс-россиянка Анастасия Губанова после победы на ЧЕ заявила, что рада представлять Грузию

Фото: Antti Hamalainen / Reuters

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала победу на чемпионате Европы-2023. Ее слова приводит Sports.ru.

Фигуристка заявила, что это были самые тяжелые соревнования в этом сезоне, поэтому ей было тяжело катать произвольную программу. «Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Моя группа в Санкт-Петербурге — моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно», — добавила экс-россиянка.

Ранее победу Губановой оценила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «С нашими девочками, конечно, никакого сравнения нет. Наши девочки находятся на другой степени развития. Они прыгают прыжки в три с половиной оборота и в четыре оборота — это и есть прогресс. А выступление Анастасии есть хорошо исполненное старое», — сказала специалист.

28 января Губанова, с 2021 года выступающая за сборную Грузии, стала победительницей чемпионата Европы. Для 20-летней фигуристки это первый титул на международном уровне.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Британии заявили о страхе захвата российскими военными танков Challenger 2
Пожар на складе в Подмосковье потушили
Бывшая российская фигуристка прокомментировала победу на чемпионате Европы
Под Харьковом улицы Пушкина и Лермонтова переименовали в Спортивную и Проездную
Врач раскрыл срок иммунитета после гриппа
Минфин США предупредит Турцию и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией
В Польше украинец откусил женщине кусок уха и угнал ее машину
Лолита рассказала о финансовых трудностях
Депутат прокомментировала данные о публикации карты Закарпатья с флагом Венгрии
Исмаилов выразил желание вновь подраться с Минеевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.