Бывшая российская фигуристка прокомментировала победу на чемпионате Европы

Экс-россиянка Анастасия Губанова после победы на ЧЕ заявила, что рада представлять Грузию

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала победу на чемпионате Европы-2023. Ее слова приводит Sports.ru.

Фигуристка заявила, что это были самые тяжелые соревнования в этом сезоне, поэтому ей было тяжело катать произвольную программу. «Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Моя группа в Санкт-Петербурге — моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно», — добавила экс-россиянка.

Ранее победу Губановой оценила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «С нашими девочками, конечно, никакого сравнения нет. Наши девочки находятся на другой степени развития. Они прыгают прыжки в три с половиной оборота и в четыре оборота — это и есть прогресс. А выступление Анастасии есть хорошо исполненное старое», — сказала специалист.

28 января Губанова, с 2021 года выступающая за сборную Грузии, стала победительницей чемпионата Европы. Для 20-летней фигуристки это первый титул на международном уровне.