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18:03, 28 января 2023Спорт

Перешедшая в сборную Грузии российская фигуристка выиграла чемпионат Европы

Перешедшая в сборную Грузии российская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка, перешедшая в сборную Грузии в 2021 году, получила за прокаты 199,91 балла. Для 20-летней фигуристки это первый титул на международном уровне.

Серебро завоевала представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Она получила от судей 193,48 балла. Замкнула тройку призеров дебютантка турнира швейцарка Кимми Репонд, заработавшая 192,51 балла.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет действует до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
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