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19:22, 28 января 2023Спорт

Тарасова оценила победу бывшей российской фигуристки на чемпионате Европы

Тарасова назвала заслуженной победу бывшей россиянки Губановой на чемпионате Европы-2022

Фото: Antti Hamalainen / Lehtikuva / Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023. Ее слова передает «Чемпионат».

Тарасова назвала заслуженной победу Губановой. «С нашими девочками, конечно, никакого сравнения нет. Наши девочки находятся на другой степени развития. Они прыгают прыжки в три с половиной оборота и в четыре оборота — это и есть прогресс. А выступление Анастасии есть хорошо исполненное старое», — отметила она.

Ранее 28 января Губанова, с 2021 года выступающая за сборную Грузии, стала победительницей чемпионата Европы. Она получила за прокаты 199,91 балла. Для 20-летней фигуристки это первый титул на международном уровне.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет действует до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
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