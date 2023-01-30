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16:01, 30 января 2023Мир

Финляндия ответила Турции на предложение разделить заявку в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о неизменном желании вступить в НАТО вместе со Швецией

Фото: Antti Hamalainen / Lehtikuva / Reuters

Финляндия не отказывается от плана вступления НАТО совместно со Швецией и надеется присоединиться к Североатлантическому альянсу не позднее июля. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Reuters.

«Мы по-прежнему очень хотим присоединиться к НАТО вместе со Швецией», — заключил Хаависто на пресс-конференции в Хельсинки.

Таким образом глава финского МИД ответил на предложение Турции разделить совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции на отдельные документы, ведь у Анкары с Хельсинки нет кардинальных проблем во взаимодействии.

Ранее финский президент Саули Ниинисте указал на то, что заявления и комментарии турецкой стороны и особенно президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу вступления Финляндии в НАТО не влияют на планы Хельсинки касательно альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию. По словам политика, при необходимости Турция может «послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок», как Швеция с инцидентами с сожжением Корана.

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Варвара Кошечкина
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