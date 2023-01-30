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13:05, 30 января 2023Мир

В Финляндии ответили на комментарий турецкой стороны по заявке в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте: заявления Эрдогана не влияют на планы Хельсинки по НАТО

Фото: Shutterstock

Заявления и комментарии турецкой стороны и особенно президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу вступления Финляндии в НАТО не влияют на планы Хельсинки касательно альянса. Так финский президент Саули Ниинисте в интервью газете Helsingin Sanomat ответил на сообщения о возможном разделении заявок Хельсинки и Стокгольма по присоединению в альянс.

«Эти комментарии представляют собой пример изменчивой риторики Турции и имеют только такую ценность на данном этапе. Поэтому мы продолжим придерживаться своей линии», — сказал Ниинисте.

Президент также отметил, что позиция турецких представителей по этому вопросу «неоднократно менялась и эволюционировала» с самого начала переговоров о вступлении новых стран в альянс.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может разделить совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции на отдельные документы, ведь у Анкары с Хельсинки нет кардинальных проблем во взаимодействии.

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Виктория Кондратьева
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