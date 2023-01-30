В Финляндии ответили на комментарий турецкой стороны по заявке в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте: заявления Эрдогана не влияют на планы Хельсинки по НАТО

Заявления и комментарии турецкой стороны и особенно президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу вступления Финляндии в НАТО не влияют на планы Хельсинки касательно альянса. Так финский президент Саули Ниинисте в интервью газете Helsingin Sanomat ответил на сообщения о возможном разделении заявок Хельсинки и Стокгольма по присоединению в альянс.

«Эти комментарии представляют собой пример изменчивой риторики Турции и имеют только такую ценность на данном этапе. Поэтому мы продолжим придерживаться своей линии», — сказал Ниинисте.

Президент также отметил, что позиция турецких представителей по этому вопросу «неоднократно менялась и эволюционировала» с самого начала переговоров о вступлении новых стран в альянс.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может разделить совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции на отдельные документы, ведь у Анкары с Хельсинки нет кардинальных проблем во взаимодействии.