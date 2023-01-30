В Турции заявили о возможности разделить заявки Финляндии и Швеции по НАТО

Глава МИД Чавушоглу заявил о возможности Турции разделить заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Турция может разделить совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции на отдельные документы, ведь у Анкары с Хельсинки нет кардинальных проблем во взаимодействии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«Будучи Турцией, если в НАТО или в этих странах примут такое решение, мы можем оценить [заявки обеих стран] по отдельности. Поэтому наш господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] говорит о возможности другой оценки по заявке Финляндии», — заявил министр. Он добавил, что окончательное решение должно поступить от Хельсинки и Стокгольма.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию. По словам политика, при необходимости Турция может «послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок», как Швеция с инцидентами с сожжением Корана.

